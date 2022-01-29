صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على (٣٤) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء الممارسات الامنية والتفتيش الدقيق للعجلات بالاشتراك مع مفرزة من مكتب اجرام الحرية تمكنت من القاء القبض على متهم بالتزوير ضُبط بحوزته (٢٢) ختماً مزوراً تستخدم للتزوير في عدد من الدوائر والوزارات، كما وتمكنت ذات المفارز من القبض على (٤) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الكرخ".

وتابع ان "قطعاتنا الامنية تمكنت من فض نزاعات عشائرية في مناطق (المدائن، جسر ديالى، الشعلة) والقبض على (١٧) متهماً هم (اطراف النزاعات) مع مصادرة الاسلحة التي ضُبطت بحوزتهم"، لافتا الى انه "تم إحالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".