العثور على خزانات معدة للتفجير في صلاح الدين - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز أن "اللواء المدرع الرابع والثلاثون واللواء المدرع الخامس والثلاثون للفرقة المدرعة التاسعة، باشر بعملية بحث وتفتيش في منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين، عُثر خلالها على مخبأ عجلة، وخندقين، ومضافتين لعصابات داعش".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت أيضا عن العثور على (4) خزانات معدة للتفجير، و(9) عبوات ناسفة، و(6) صواريخ RBG7 تالفة مع الحشوات ، و(3) أشرطة BKC ، ومرصد قناص عدد (2)، ومقذوفين 150 ملم، ولوحات عجلة معدنية".