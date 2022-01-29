حصيلة أسبوعية لواجبات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/1/21 ولغاية 2022/1/29، كان كالأتي:
1 تنفيذ اوامر قبض 1266
2 القبض مطلقي العيارات النارية 6
3 احالة متهمين الى المحاكم 227
4 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 224
5 ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 11
6 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 421
7 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 613
8 مضاها طبعات الاصابع 70
9 عدد طالبي النجدة 1454
10 حالات العنف الاسري 73
11 فض مشاجرات 1242
12 ضبط عجلات مطلوبة 5
13 تبرع بالدم 24
14 القبض على المتسولين 1035
15 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 10
16 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 579
17 طبع لوحات السيارات 24160
18 اصدار اجازات السوق 12834
19 اصدار سنوية السيارات 29676".