حصيلة أسبوعية لواجبات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/1/21 ولغاية 2022/1/29، كان كالأتي:1 تنفيذ اوامر قبض 12662 القبض مطلقي العيارات النارية 63 احالة متهمين الى المحاكم 2274 القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 2245 ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 116 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 4217 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 6138 مضاها طبعات الاصابع 709 عدد طالبي النجدة 145410 حالات العنف الاسري 7311 فض مشاجرات 124212 ضبط عجلات مطلوبة 513 تبرع بالدم 2414 القبض على المتسولين 103515 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 1016 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 57917 طبع لوحات السيارات 2416018 اصدار اجازات السوق 1283419 اصدار سنوية السيارات 29676".