جهاز مكافحة الإرهاب يشرع بحملة كُبرى لتفتيش السجون العراقية

شرعت وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب، بحملة كُبرى لتفتيش السُجون العراقية في مُحافظات عدة.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، "بعدَ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا والتي حاول فيها عناصر داعـش الفرار من " سجن الصناعة " في حي غويران، وإستنادًا على توجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب بحملة كُبرى لتفتيش "السُجون العراقية" في مُحافظات عدة حيثُ أبتدأت يوم 2022/1/22 ولغاية اليوم الـ30 من نفس الشهر".

وبحسب البيان، فان الحملة شملت "سجن التاجي المركزي وسجن الكرخ المركزي (غروبر) وسجن العدالة / الكاظمية وسجن الناصرية المركزي (الحوت) وسجن البصرة المركزي وسجن بابل الأصلاحي المركزي (الكفل) وسجن الفيصلية بمُحافظة نينوى".

واضاف البيان، ان "استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب اشتركت في هذه الحملة والتي حصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة".

وتابع أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يعمل وفق استراتيجيات وتكتيكات عملياتية مُتقدمة وبأساليب خاصة صنعتها قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب الحكيمة التي تواجدت في ميادين القتال المُتقدمة وتعرفت على العدو وتكتيكاته وكيف يُحدث من أساليبه بين فترة وأخرى لأثبات تواجده ، نؤكد أن رجال الجهاز عازمون على مواجهة الإرهاب ميدانيًا وفكريًا حتى القضاء على هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون إلا لُغة الدمار والتخريب".