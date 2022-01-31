الكشف عن طبيعة انفجار في محيط مطار أربيل الدولي

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن طبيعة انفجار سُمع دويّه في مدينة أربيل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مقتربات مطار اربيل الدولي عبارة عن تدريبات عسكرية تجري داخل القاعدة العسكرية المجاورة للمطار".