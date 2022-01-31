بالفيديو العمليات المشتركة تعمل على تكثيف الجهود الامنية

بهدف تحقيق الاستقرار الامني, أجرت قيادة العمليات المشتركة جولة ميدانية في كركوك برفقة مسؤولين في البيشمركة للاطلاع على الواقع الامني وبحث سبل تكثيف الجهود في المناطق ذات الاهتمام المشترك والحد من النشاط الارهابي هناك .ضمن مساعي توحيد الجهود لملاحقة العناصر الارهابية, تجتمع الاطراف المعنية لوضع خطط مشتركة تضمن تحقيق استقرار امني في مناطق ديالى وكركوك وطوزخورماتو, فضلا عن ضمان تبادل سريع للمعلومات الاستخبارية التي تسهل تنفيذ العمليات الاستباقية وشل حركة الارهابيين وحماية المدنيين هناك .ويقول المسؤولون الامنيون ان ما نفذ من عمليات مشتركة بين صنوف القوات الامنية اسفرت عن تحقيق اهدافها ضمن قواطع العمليات داخل المناطق ذات الاهتمام المشترك, مؤكدين ضرورة تواصل التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة لملاحقة الارهاب والقضاء عليه.وتأتي هذه الجهود المكثفة عقب تزايد النشاط الارهابي في المناطق المذكورة, ما يتطلب عملا دؤوباً وتعاوناً مشتركاً للسيطرة على الاوضاع هناك والحد من حركة العناصر الارهابية والقضاء عليها لتحقيق الاستقرار الامني.