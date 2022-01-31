الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات وكدس عتاد في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكيداً لمهامها في البحث و التفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج المذكور، وأثناء البحث والتفتيش في منطقة ال بوحياة في قضاء حديثة بالانبار تم ضبط كدس يضم:٢٥ صاعق تفجير مختلفه الانواع ،١٢عبوات شكلية،١٢ قذيفة هاون ٦٠ ملم .١٦ قذيفة هاون ٨٢ ملم ،٥ قذائف مدفع جهنمي ،وأَضاف البيان أن "الاعتدة من مخلفات داعش الارهابي، وقد تكلفت مفارز هندسة القيادة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".