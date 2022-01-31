الاستخبارات العسكرية تضبط اكداس عتاد لداعش في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر في لواء المشاة21 تفيد بوجود كدس عتاد لـ عصابات داعش الإرهابية في قرية التركمانية التابعة الى ناحية تل عبطة بمحافظة نينوى، على الفور خرجت قوة الى المنطقة المُشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثور على (رمانة قاذفة مگنايتين عيار40 ملم عدد(1)، قنبرة هاون عيار 120 ملم عدد (1)، مقذوف عيار 106 ملم عدد (1)، قنبرة دخانية عدد(1)، صاروخ طائرة عدد(1)".وعلى صعيد متصل اضافت انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر لواء المشاة73 تفيد بوجود كدس عتاد لـ عصابات داعش الإرهابية في قرية الشرايع الجنوبية التابعة الى قضاء تلعفر،على الفور خرجت قوة الى المنطقة المُشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثور على(عبوة ناسفة محلية الصنع عدد (3)، قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد(1)، قنبرة هاون عيار 82 ملم عدد(11)، مقذوف روسي الصنع عيار 82 ملم عدد(3)، صاعق قنبرة هاون عيار 82 عدد(4)، علبة عتاد عيار 5'12 ملم عدد (6)".واشارت المديرية الى انه "تم معالجة وتفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة قيادتنا بدون حادث".