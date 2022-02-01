القبض على اربعة متهمين بالتزوير وانتحال صفة رسمية في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على اربعة متهمين بالتزوير وانتحال صفة رسمية وضبط طائرة درون غير مرخصة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال(الاسبوع الماضي) تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين بالتزوير وانتحال صفة رسمية، اضافةً الى ضبط طائرة درون غير مرخصة و(7) اخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".

واضاف البيان انه "تم القبض ايضا على (18) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة، فضلا الى ضبط اسلحة واعتدة وبنادق مختلفة عدد 8، ومسدسات عدد 44 مسدس، وعتاد مختلف الانواع عدد 1673 اطلاقة مع عدد من مخازن للأعتدة مختلفة الانواع".

وبحسب البيان، تم ضبط كمية من المواد المخدرة (كريستال، حشيشة، حبوب مخدرة) واجهزة تعاطيها، وفي الاثناء تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".