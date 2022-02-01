العراق يناقش موضوع تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان

وقال المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وجرى مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة موضوع رئاسة العراق للجنة الأمم المتحدة المعنية بإستراتيجية الأمم المتحدة والمقترحات الخاصة بإعداد الصياغات القانونية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الأجانب".وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، على "ضرورة مشاركة العراق وترؤسه لمثل هذه اللجان، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلا عمّا قدمه من تضحيات، مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق".وناقش الاجتماع أيضا، وفق البيان، "موضوع تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي في العراق، واتخذت القرارات المناسبة بهذا الصدد".كما شهد الاجتماع، "الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب المخصصة للاتصال والتعليم في قضايا وإستراتيجية مكافحة الإرهاب".