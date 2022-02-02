أب يقتل عائلته فردا فردا.. ما السبب وراء ارتفاع الجرائم المجتمعية؟

جريمة مروعة هزت قرية الذهب الأبيض في قضاء أبي غريب غربي بغداد، أرتكبها أب بحق عائلته ليتسبب في أبادتهم بالكامل فضلا عن محاولته قتل والدة زوجته، والاسباب لاتزال غامضة، فيما عزت وزارة الداخلية ارتفاع الجرائم المجتمعية الى البطالة وتعاطي المخدرات.تزداد معدلات جرائم القتل في البلاد بشكل ملحوظ اخرها جريمة مروعة هزت العاصمة بغداد تحديدا في منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد، حيث اقدم رجل على قتل ابنته وابنه الذي يبلغ من العمر سنة واحدة وزوجته ايضاً اضافة الى والدتها بطلقة نارية.ارتفاع نسب جرائم القتل وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية كانت وراءها الكثير من المسببات ابرزها البطالة وتعاطي المخدرات فضلاً عن التي سجلت بدوافع الشرف او ما تسمى بغسل العار تلك الجرائم تعد جميعها دخيلة على اعراف المجتمع العراقي موخرأ.وفي خضم الحديث عن ارتفاع نسب الجرائم المجتمعية في العراق دعا مواطنون وناشطون مدنيون الى ضرورية تكثيف دور الشرطة المجتمعية للحد من هذه الجرائم التي اصبحت تأثيرتها السلبية واضحة امام الجميع.وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات جرائم القتل في البلاد سجلت مستويات قياسية إذ كان عددها في العام 2015 أكثر من 4 الاف حالة فيما ازداد في العام 2016 إلى 4400 ، فيما ارتفعت الأعداد في العام 2020 الى أكثر من 4700 حالة قتل.