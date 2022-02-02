احباط عملية تسلل ارهابية في الانبار

احبطت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وقيادة القوات البرية، اليوم الاربعاء، عملية تقرب لمجموعة ارهابية على نقطة أمنية شمال الرطبة بمحافظة الانبار.

خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية انه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت فيها وجود محاولة تقرب لمجموعة ارهابية على احدى نقاطنا الامنية في منطقة الضبعة شمالي الرطبة، حيث كانت تستقل عجلة وترافقها دراجة نارية، فتم معالجتها بردة فعل سريعة بالاسلحة المتوسطة والهاونات من قبل قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢٠ في قيادة القوات البرية، مما ادى الى حرق الدراجة النارية بالكامل نتيجة كثافة النيران الموجهة إليها".

واضاف البيان ان "القوات ما زالت تتعقب الإرهابيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".