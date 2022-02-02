سكرتير الكاظمي: غداً سيتم اعادة فتح شارع مهم في بغداد – عاجل

أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق اول الركن محمد البياتي، اليوم الاربعاء، عن اعادة فتح شارع الصقلاوية في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد يوم غد الخميس.

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، انه "بناءا على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيباشر الجهد الفني الاختصاصي صباح يوم غد، بفتح شارع الصقلاوية "مدخل جامع الحمزة باتجاه جرف الملح" في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد، بالاضافة الى رفع التجاوزات واعادة تاهيله". واضاف ان "على القطعات الماسكة تسهيل مهمة عمل الفريق الفني الذي يتألف من أمانة بغداد ومكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد".

