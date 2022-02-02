ممارسة أمنية كبرى لفرض القانون جنوبي العراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تحت إشراف قائد عمليات سومر الفريق ق.خ الركن (سعد علي عاتي الحربيه) ومعاون قائد شرطة المحافظة العميد (خيون عبدالصاحب جبر) ، نفذت مفارز مشتركة من شرطة ميسان وبإسناد قوة من لواء المغاوير التابع لعمليات سومر ، ممارسة أمنية كبرى لإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وملاحقة المتورطين بإثارة الخلافات والنزاعات العشائرية في القضاء المذكور".وأضافت المديرية، أن "القوات الامنية ستواصل تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة في تكثيف عمليات التفتيش عن السلاح والمطلوبين للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".