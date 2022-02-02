الاتحادية تقبض على عدد من المطلوبين غربي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات اللواء السادس تمكنت من القبض على شخص استهدف منزله اثر خلاف عائلي برمانة صوتية في منطقة الملحانية الزراعي توجهت على الفور قوة من الفوج الثالث اللواء السادس إلى محل الحادث الذي أكد فيه المواطن استهدافه وتهديده بالقتل من قبل ابنه الذي تمكنت القوة الماسكة من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مركز شرطة حي الفرات ".واضافت ان "المفارز العاملة واثناء تنفيذ الممارسات الامنية تمكنت من القاء القبض على شخص يحمل مسدس نوع HS غير مرخص ".واوضحت انه "في سياق متصل تمكنت المفارز الأمنية المنتشرة للفوج الثالث اللواء السادس من إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص مخمورين يستقلون عجلة نوع " سايبا " حاولوا سرقة نقود أحد الباعة المتجولين تم تسليمهم اصوليا الى مركز شرطة الفرات".واشارت القيادة الى انه "ضمن قاطع مسؤولية اللواء الخامس في منطقة الشعلة تمكنت قوة من الفوج الاول من إلقاء القبض على طرفي مشاجرة تم تسليمهم اصوليا الى مركز شرطة الشعله ، كما شرعت قوة من الفوج الأول ومفرزة من استخبارات الفوج لمرافقة مفرزة من مركز شرطة الشعلة لتنفيذ امر قبض وتحري بحق احد المطلوبين وفق احكام "المادة ٤١٣ اعتداء" في منطقه الخطيب الزراعي ".