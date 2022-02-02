جريمة ابو غريب.. ابن القاتل واخ الزوجة يكشفون تفاصيل جديدة للسومرية

لم يبق لهذا المنزل سوى ذكريات اليمة يرويها هذا الشاب بعدما نجا باعجوبة من الموت على يد والده الذي لم يرف له جفن حينما نفذ جريمته البشعة.صرخات الالم والبكاء تجسدت بأذهان ذوي الزوجة اثناء الحديث عن سيناريو الجريمة. بعد ان فقدوا السبل بالسيطرة على الاب ولم يستطيعوا منعه من قتل زوجته وابنته التي كانت على ابواب الزفاف من ابن عمها.لم يكون تحت تأثير المخدرات ولا المشروبات الكحولية انما فقد عقله لاسباب غير معروفة.. امر وضع الجميع في حيرة من امرهم، وهم ينتظرون ما سيحكم به القضاء على القاتل بعد ما القت القوات الامنية القبض عليه.