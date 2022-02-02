بالصور.. مجهولون يحرقون اليات شركة منفذة لاحد مشاريع محافظة بغداد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جهة مجهولة في ساعة متأخرة من الليل، اضرمت النار في الاليات الخاصة بالشركة المنفذة لمشروع توسعة طريق (بغداد / الكوت)، ولاذت بالفرار، في ناحية جسر ديالى ضمن قضاء المدائن".واضافت "ان النيران التهمت 5 اليات خاصة بالاكساء، وهن حادلتين، وحادلة اخرى مطاطية، وعجلة حوضية، وآلية مكنسة".واوضحت المحافظة، انها " اتخذت جميع التدابير القانونية بالحادث، والتحقيق لازال جارٍ بالجريمة".وبينت، "ان المشروع عبارة عن توسيع الطريق الرابط بمدخل (بغداد / الكوت)، وان اعمال الاكساء كانت مستمرة وبصورة طبيعية".