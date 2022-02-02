صافرات الانذار تدوي وسط بغداد.. مصدر يوضح

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".



وأشار إلى أن "الهدف هو إجراء تجريبي".

