ضجة في نينوى.. الشرطة تكشف حقيقة وفاة طالبة "بسبب الحجاب"

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بخصوص حادث وفاة التلميذة ( س م ر ح ) والتي تدرس في مرحلة الصف السادس الابتدائي في ( مدرسة اغادير الابتدائية ) بمنطقة موصل الجديدة في الجانب الايمن لمدينة الموصل والتي تم نقلها الى المستشفى وتسليمها بكتاب من مركز الشرطة المختص الى دائرة الطب العدلي ، نود اعلامكم بأن قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني أمر بتشكيل فريق عمل من ثلاثة ضباط تحقيق اكفاء للتحقيق بملابسة حادث الوفاة بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص والتعاون مع دائرة الطب العدلي".وأضاف البيان، أن "فريق العمل الى محل الحادث والتقى مع لجنة التحقيق الاداري المشكلة من قبل المديرية العامة لتربية نينوى داخل المدرسة وكذلك الاستفادة من كامرات المراقبة"، مبيناً أنه "تم تدوين افادة والد المجنى عليها والمدعي بالحق الشخصي وكذلك تدوين افادة عمها ( كمخبر وشاهد ) في التحقيق".وتشير النتائج الأولية للتحقيق، بحسب البيان، إلى أن "المجنى عليها لم تُطرد من داخل قاعة الامتحان، وخرجت من المدرسة قبل الساعة الـ( ٨ ) صباحاً، أي قبل بدأ الامتحان، فيما تشير النتائج الاولية للطب العدلي ان سبب الوفاة هو مرض في القلب وكذلك لا يوجد اثار شدة خارجية".وتابعت القيادة، أنه "بعد الانتهاء من مراحل التحقيق وتدوين كافة شهود الحادث وكذلك الحصول على النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي، سيتم اعلامكم عن اسباب خروجها من المدرسة وعدم دخولها الى قاعة الامتحان، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته من قبل القضاء".وختمت القيادة بيانها، "بهذه المناسبة نطمأن اهلنا في محافظة نينوى بأن التحقيق سيكون شفاف وعادل ونزيه لاتأخذنا في الحق لومة لآئم ونطلب من جميع المواطنين الكرام الى اخذ الاخبار من المصادر الرسمية وعدم ترويج الاخبار الكاذبة والابتعاد عن الشائعات التي تربك الوضع الآمن والمستقر في المدينة شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام".