إجراءات أمنية في مركز بغداد وقرب مرقد الكيلاني

كشفت قيادة شرطة بغداد، الأربعاء، عن إجراءات أمنية في مركز العاصمة وقرب مرقد الكيلاني.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي يجري جولة ميدانية راجلة تفقد خلالها مركز العاصمة ومناطق الصدرية ومرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وكافة الدوريات ونقاط التفتيش لافواج طوارئ شرطة بغداد ضمن القاطع مساء اليوم الاربعاء".

وأكد الموسوي على "الالتزام بالواجب والحيطة والحذر والانتباه الشديد، التعامل الإنساني مع المواطنين ومضاعفة الجهود لتأمين قواطع المسؤولية، والعمل وفق الضوابط والتعليمات والسياقات القانونية وبمهنية وإخلاص وبما يخدم الصالح العام".

وأضاف البيان أن "جهود متواصلة تبذلها قطعات قيادة شرطة بغداد، أفواج الطوارئ ضمن قواطع المسؤولية، لتعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين".

وتأتي هذه الإجراءات بهد الحديث عن "اساءة" صدرت من احد الاشخاص ضد الشيخ الكيلاني.