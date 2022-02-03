بينهم بتجارة الأعضاء البشرية والتزوير.. القبض على 9 متهمين في بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على متهمين احدهما بتجارة الأعضاء البشرية وآخر بالتزوير وعلى سبعة من المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية ضمن قاطع عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني واستخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال كمين محكم، من القاء القبض على متهم وفق المادة "٦"الاتجار بالأعضاء البشرية "في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء ذاته تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٢٩٥"تزوير" في منطقة (الكرادة) ببغداد".

وتابع ان "قوة من اللواء الثاني وبالاشتراك مع مديرية شؤون الإقامة قسم الابعاد تمكنت من القاء القبض على سبعة اشخاص يحملون الجنسية الاجنبية مخالفين لشروط الاقامة والسفر في منطقة البلديات شرقي بغداد".

وذكر البيان انه "تم إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".