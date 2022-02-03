أول تعليق عراقي بعد مقتل زعيم "داعش"

علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، على مقتل زعيم "داعش" بعملية في سوريا، معتبراً أن العملية سيكون لها مردودات ايجابية كبيرة.

وقال رسول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عملية قتل زعيم تنظيم داعش سيكون لها مردودات ايجابية كبيرة في رفع معنويات المقاتلين خصوصا وقوات جيشنا الباسل البطلة مستمرة منذ عشرة ايام في عمليات نوعية استباقية اسفرت لغاية الان عن قتل 30 عناصر من التنظيم الارهابي".

واضاف أن "عملية قتل المجرم قرداش جاءت في وقتها، عملية دقيقة وسيكون لها مردود ايجابي في عملية القضاء على عصابات داعش الارهابية وايضا ستبث الوهن والضعف بين صفوف التنظيم الارهابي"، مشدداً بالقول "لدي رسالة لبقية الزمر الارهابية هي امامكم خيارين اما ان تسلموا انفسكم الى القوات الامنية العراقية وتقدموا الى محاكمة عادلة او ان تقتلوا على يد قوات جيشنا الباسل".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش بعملية في سوريا.