ضبط مواد شديدة الانفجار في احد بساتين الطارمية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية وتسخير المصادر الميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع القوة الماسكة للارض من ضبط كدساً للعتاد في احد بساتين قضاء الطارمية".وأَضافت أن "الكدس يحتوي على (20) كيلو غرام من مادة ال (C4) شديدة الانفجار، و(3) قنابر هاون مع صاعق تفجير وحاوية عتاد (BKC) ؛ جرى رفعها وتسلميها الى الجهد الهندسي للقوة الماسكة".