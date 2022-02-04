قادم من السليمانية.. الاستخبارات تطيح بإرهابي في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "معلومات من استخبارات لواء مغاوير قياده عمليات سامراء تفيد بمرور المدعو (ز.م.أ) المطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب، والقادم من محافظة السليمانية عبر سيطرة السندية والدخول الى ناحية يثرب التابعة الى قضاء بلد".وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل قوة من مقر الفوج الثاني، وتم القاء عليه"، مشيرة إلى "تسليمه الى جهة الطلب مكتب مكافحة اجرام يثرب بوصل استلام".