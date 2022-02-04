شرطة ميسان توضح بعد وفاة شخصين في الطبر

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) تم تشكيل فريق عمل فور وقوع الحادث لكشف ملابساته والتحقق من حيثياته".وأضافت، انه "نتيجة للتحقيق الأولي وكشف الدلالة تم التوصل ، ان الحادث هو بسبب وقوع احد المتوفين داخل الصهريج أثناء محاولته فحص المنتوج المحمل وتعرضه للاختناق فيما حاول زميله اخراجة ولم ينجح ففارقا الحياة معاً احدهم داخل الصهريج والأخر خارجهُ ، فيما توصلت التحقيقات ان الجثتان لم تتعرضا لإطلاق نار او ضرب او اية خدوش تدل على ارتكاب جريمة بحقهم".وأشارت الى انه "تاكيداً على ذلك هو ان سائق العجلة الثالث قام بتبليغ مالك العجلة الشرعي بكيفية وقوع الحادث ، كما لا يزال التحقيق جاري للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث المذكور".