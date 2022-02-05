القبض على ناقل ارزاق داعش في صلاح الدين – عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية لشعبة استخبارات الفرقة ١٤، تميزت بالمراقبة الدقيقة لتحركات احد العناصر الارهابية والذي كان يتنقل ما بين محافظتي صلاح الدين ونينوى وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ ( قيادة القوات البرية ) وبعد توافر كافة الادلة تم القاء القبض عليه في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين".وأضاف انه "كان يقوم بنقل الارزاق والهواتف النقالة والسيم كارتات للفلول الارهابية في جبل قره جوغ بنينوى وهو احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب، وقد جرى تسليمه الى جهة الطلب".