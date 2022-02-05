مقتل امرأة بمشاجرة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل امرأة بمشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام سلاح مسدس ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل امرأة وهروب الجاني بعد الحادث".