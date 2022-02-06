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تدمير وكر وضبط مواد "شديدة" الانفجار تابعة لداعش بمناطق حزام بغداد

أمن

2022-02-06 | 03:41
تدمير وكر وضبط مواد "شديدة" الانفجار تابعة لداعش بمناطق حزام بغداد
586 مشاهدة

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليم الأحد، تدمير وكرا وضبط كدسين من المواد المتفجرة لعصابات داعش الإرهابية في مناطق حزام بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة تمكنت من تنفيذ واجب بحث وتفتيش نتج عنه ضبط كدس للأسلحة احتوى على(6) صواريخ كاتيوشا، مع اربعة قنابر هاون عيار ١٢٠ملم) مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجودها في احد بساتين (قرية اربعة) شمالي بغداد، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث".

وفي سياق متصل، "نفذت قوة من اللوائين (٢٢ ، ٥٩) من الفرقة ذاتها مسندة بقوة من مغاوير قيادة عمليات بغداد واجب بحث وتفتيش في بساتين (البو حوسة ) ضُبط خلاله وكر لعصابات داعش الارهابية حيث تم تدمير المواد التي وجُدت فيه بالكامل، كما نفذ ابطال فوج مغاوير فرقة المشاة السابعة عشر واجب بحث وتفتيش وفق معلومة استخبارية في منطقة (خط النفط) ضمن مناطق جنوبي بغداد نتج عنه: على كدس احتوى على (8) رمانات يدوية مختلفة الأنواع، تم تفجيرها موقعياً من قبل الجهد الهندسي للفرقة".
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