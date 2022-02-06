عزم يطالب بتكثيف الجهد الاستخباري لتلافي جرائم الاغتيال

وقال السامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نتقدم بخالص التعزية والمواساة إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وذوي القاضي المرحوم أحمد فيصل خصاف، المختص بقضايا المخدرات بمحكمة استئناف ميسان والذي طالته يد الغدر بالاغتيال أمس".ودعا الجهات المختصة إلى "العمل جدياً من أجل توفير الحماية اللازمة للقضاة والمحققين وتكثيف العمل الاستخباري لتلافي وقوع جرائم الاغتيال الاثمة التي تطال العاملين في الجهاز القضائي كونهم عرضة للتهديد المباشر من خلال عمليات الانتقام التي تمارسها العصابات الإجرامية المتضررة من الجهد القضائي والأمني والوطني".