العامري يوجه دعوة للكاظمي تخص ميسان

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القاضي الشجاع احمد فيصل الساعدي على الأيادي الإجرامية بعد ٤٨ ساعة من إغتيال الشهيد الضابط حسام العلياوي الشهيد الثالث لهذه العائلة المجاهدة البطلة".وأضاف، "ففي الوقت الذي ندين به هذا الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد القضاة الأبطال الشجعان الشرفاء الذي كان يعمل بكل جد واخلاص لمتابعة جريمة المخدرات البشعة، نؤكد على القائد العام للقوات المسلحة العمل بجد والمتابعة الحثيثة لتطهير محافظة ميسان العزيزة من شر هذه العصابات الإرهابية الإجرامية الخارجة على القانون وبسط الامن والاستقرار في ربوع ميسان العزيزة والاقتصاص العادل من هؤلاء المجرمين وفرض القانون وإعادة هيبة الدولة".