توضيح رسمي بشأن استقدام "فصيل" لعجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار

وقال الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نود أن نوضح أن هذا رتل تابع للأبطال في الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم".وأضافت، أن "الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية".ودعت، الذين تداولوا هذه الأنباء إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً".