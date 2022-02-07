كشف ملابسات حادث قتل والقبض على متهمين في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشأت أتخذت الاجراءات القانونية بحق متهمين بحادث قتل مواطنين أثنين في شارع المطار (قرب جسر المعارض) وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) حيث خرجت قوه مشتركة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة كركوك وقوة الواجب والفوج التكتيكي التابع لمكتب قائد شرطة كركوك ومركز شرطة تسعين وتم القبض على (٥) متهمين وضبط خمسة بنادق ومسدسات عدد أثنان".وأضافت أن "التحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث وقيادة شرطة محافظة كركوك لن تسمح بأي خرق أمني أو التجاوز على سيادة القانون وستعمل تعزيز الاستقرار الامني الذي يتمتع به المواطنون".