معالجة مقذوف حربي وعبوات ناسفة في بغداد و الانبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزها في صقر بغداد تمكنت من معالجة مقذوف حربي عيار 120ملم ( مخلف حربي ) ضمن شارع القناة وقرب المدينه المائية شرقي بغداد".وأشارت إلى "معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع عدد (10) عبارة عن جلكان سعة (20) لتر وبطل اوكسجين عدد (1) مملوء بمادة متفجرة في قضاء عنه بمحافظة الانبار، من قبل خبراء المتفجرات في المحافظة".وبينت المديرية، أنه "تم معالجة جميع هذه المخلفات اثناء عمليات الاعمار والتطهير وفق الاجراءات القياسية".