الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير الانبار ونجاة صيادين كويتيين

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن انفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار ونجاة صيادين كويتيين من الحادث.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوة التي انفجرت عليها العبوة كانت في واجب امني لتأمين حماية للصيادين الكويتين"، مؤكدا ان "الانفجار اسفر عن مقتل ٤ جنود وموظف في مستشفى "راوة".

وتابع انه "لم تتم اصابة اي من الصيادين"، لافتا الى ان "المنطقة التي حصل فيها الانفجار موجود فيها مخلفات حربية ولم يتم فحصها قبل الذهاب اليها".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة عسكرية في صحراء راوه بمحافظة الانبار.