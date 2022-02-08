رئيس جهاز الأمن الوطني يعفي مدير أمن ميسان من منصبه - عاجل

قرر رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري، اليوم الثلاثاء، اعفاء مدير امن ميسان من منصبه.

وذكر بيان مقتضب لخلية الاعلام الامني ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس جهاز الأمن الوطني اصدر قراراً باعفاء مدير امن ميسان من منصبه".