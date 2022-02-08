العراق يوافق على توقيع مذكرة تعاون أمنية مع باكستان

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وناقش المجلس، وفق البيان، "موضوع (استراتيجية الأمن السيبراني ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥)، وأوصى بأن يتم عرضها في مجلس الأمن الوطني مع الملاحظات الإدارية والفنية التي أشرها المجلس، للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها".ووافق المجلس، على "إبرام مسودة ( ملحق مذكرة التفاهم للتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين جهازي المخابرات في جمهورية العراق وجمهورية باكستان )، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المؤشرة إزاءها".