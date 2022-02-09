تدمير 4 مضافات لـ"داعش" في صلاح الدين - عاجل

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من الحشد الشعبي دمرت أربع مضافات لعصابات داعش في جزيرة ” البو مرموص” في صلاح الدين".وأضاف البيان، أن "القوة عثرت على المضافات التي كانت تضم مواد غذائية ولوجستية اثناء تنفيذ عملية الدهم والتفتيش اليوم".وتواصل قيادة عمليات صلاح الدين للحشد وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وقيادة عمليات الجيش لليوم الثالث على التوالي العمليات الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في محافظة صلاح الدين.