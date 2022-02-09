Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال "إرهابي" وتدمير مضافة لداعش شمالي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

احياء التصنيع الحربي وعودة "مسدس طارق".. ترحيب شعبي ودعم برلماني

أمن

2022-02-09 | 10:30
احياء التصنيع الحربي وعودة "مسدس طارق".. ترحيب شعبي ودعم برلماني
4,284 مشاهدة

لاقى اعلان هيئة التصنيع الحربي العراقية، على لسان رئيسها محمد الدراجي، اعادة صناعة مسدس طارق المعروف بانه ماركة عراقية لكن باسم جديد هو مسدس "بابل"، ترحيباً ودعماً سياسياً وأمنياً وشعبياً على حد سواء، بانتظار استكمال خطوات استلام العراق مصنعاً للبنادق والمسدسات، تمهيداً لاحياء التصنيع الحربي العراقي لدعم الجهود العسكرية، حيث اكد برلماني استعداد السلطة التشريعية لدعم تلك الجهود من خلال التشريعات والتسهيلات اللازمة لها، فيما رأى مراقب للشأن الأمني ان إحياء التصنيع الحربي المحلي سيكون له فوائد عديدة وسيبعث رسائل ايجابية للشارع العراقي.

نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، النائب نايف الشمري، اكد ان احد أسرار الانتصار في المعارك و مواصلة الزخم العسكري هو ادامة الجهد التصنيعي للذخيرة والقطع الاساسية التي تسهم في استمرار القوات العسكرية في نفس المستوى من العزم الى حين اضعاف العدو وهزيمته، مشدداً على اهمية ايلاء قطاع التصنيع الحربي اهمية استثنائية في الموازنات المقبلة لاهميته البالغة في ادامة ودعم الجهد الحربي.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إعلان هيئة التصنيع الحربي العراقية عن عزمها انتاج مسدس بابل في نسخة مطابقة لما سبقه من إنتاج محلي والذي كان يعرف باسم مسدس طارق، هو خطوة جيدة ونحتاج الى اعادة تنشيط التصنيع الحربي سواء في صناعة الذخيرة الحربية لكافة انواع الاسلحة الموجودة لدينا او في صناعة قطع الغيار لصيانة القطع العسكرية وادامتها".

واضاف، ان "تجربتنا في الحرب ضد داعش أعطت رسالة واضحة باهمية وجود تصنيع حربي محلي لادامة المعركة، حيث كانت هنالك حاجة للذخيرة لجميع القطعات العسكرية اضافة الى الحاجة لصيانة الناقلات والدبابات والاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد عانى العراق كثيرا في هذا المجال، بالتالي فإن التركيز على هذا الملف هو خطوة تحسب للجانب العسكري العراقي وسيكون لنا وقفة جادة داخل قبة البرلمان لدعم تلك الجهود من خلال التشريعات والتسهيلات اللازمة لها".

بدوره، المراقب للشأن الامني حسن الحاج، اكد ان احياء التصنيع الحربي المحلي سيكون له فوائد عديدة وسيبعث رسائل ايجابية للشارع العراقي.

وقال الحاج في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عودة واحياء التصنيع الحربي بعد توقفه لفترات طويلة بعد الغزو الأمريكي للعراق، ستكون له فوائد وميزات كثيرة ومهمة ومن بينها دعم القوات الامنية وايقاف استنزاف واردات الموازنة مع إيجاد فرص عمل للشباب"، مبيناً ان "اعلان رئيس هيئة التصنيع الحربي عن اعادة المسدس طارق والبنادق والذخيرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح".

واضاف الحاج، اننا "في حال تحدثنا عن تجربة العراق المريرة في عام 2014حين احتل داعش ثلث مناطق العراق، حيث لم توافق اي دولة تزويد العراق بالاسلحة والعتاد الا بعقود استنزفت موارد البلاد المالية بملايين الدولارات"، لافتا الى ان "صناعة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واعتدتها يلبي حاجة جميع الصنوف البرية العسكرية العراقية، ناهيك عن كونها ستعطي رسالة إيجابية للمواطن بأن الصناعة العراقية بدأت خطوات احياءها من جديد".

وتابع ان "صناعة مسدس محلي سيكون مهم للمؤسسة العسكرية والامنية بدل شرائها بمبالغ كبيرة من دول اجنبية بمواصفات اضعف، ناهيك عن اهمية تشغيل هذه الخطوط الانتاجية لتوفير فرص عمل للعاطلين"، مؤكداً ان "احياء التصنيع الحربي بعد توقفه لفترة طويلة هي فرصة مهمة ويجب دعمها حكومياً وتشريعياً".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:14 | 2022-02-09 13:14
13:10 | 2022-02-09 13:10
13:01 | 2022-02-09 13:01
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.