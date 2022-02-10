العراق يؤكد لألمانيا أهمية التعاون الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير بحث في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وهنأ الكاظمي المستشار الألماني على تسنمّه مهام منصبه، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار".وأشار إلى "أهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدّي الأول، وتم التأكيد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب".وشهدت المباحثات الهاتفية، التأكيد على "أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية".وتم التطرق إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وفق البيان.وأشاد المستشار الألماني من جانبه، "بالدور المتنامي للعراق إقليمياً في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين".