الداخلية تصدر توجيهاً لدوائر المرور

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هذا التوجيه جاء خلال اجتماع برئاسة الغانمي ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، والفريق الحقوقي مهدي الفكيكي مستشار وزير الداخلية، ومدير المرور العامة، ومدير التخطيط".وشدد الغانمي، على "ضرورة تطوير العمل في دوائر المرور العامة بما يجعل انسيابية في إنجاز المعاملات"، مشيراً إلى "توزيع وتنسيق العمل لفك الزخم على دوائر المرور، وتجنب حلقات الروتين، والاستجابة السريعة للمناشدات والطلبات التي ترد من قبل أصحاب المركبات".