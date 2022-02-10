العراق وإسبانيا يبحثان التنسيق والتعاون المستمر أمنياً وعسكرياً

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الشمري "التقى اليوم الخميس، في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد الادميرال تيودور استيبان لوبيز كالديرون رئيس اركان الجيش الاسباني والسفير الإسباني في العراق بيدرو مارتينيث - افيال والوفد المرافق لهما".وناقش اللقاء، وفق البيان، "جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة في المجال الأمني والعسكري. كما قدم إيجازا عن الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، مشيداً بدور الضباط الاسبان ضمن بعثة الناتو والمستشارين ضمن التحالف الدولي في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب".من جانبه، ثمن الوفد الزائر، "جهود قواتنا الأمنية البطلة في مختلف المجالات".