العمليات المشتركة تعيد انتشار قواتها في ثلاث قيادات

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد،سومر،ميسان) باعادة انفتاح (توزيع وانتشار) القطعات فجر يوم ١٢/٢/٢٠٢٢ ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات انفا ".واضاف ان "العملية تاتي لمنع حالات انتشار السلاح المنفلت وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتامين الوضع الامني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان".واشار المصدر الى ان "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ السياقات الصحيحة وتدابير الحيطة والحذر اثناء التنقل".