الداخلية توضح ملابسات موضوع المقدم "عمر نزار"

وقالت الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز وان هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبه اليه وان هذه هي المرة الثانية التي يتم اجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق".وبينت، أنه "في حال ثبت تقصير هذا الضابط في اداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الاجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق".