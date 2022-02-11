مفرزة القنص الحراري تقتل إرهابياً في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ ، خرجت قوه من استخبارات الشعبة المذكورة ومفرزه قنص حراري من لواء المشاة ٥٠ للفرقة ( قيادة القوات البرية ) بواجب استطلاع سفح جبل قره جوغ".وأضافت، أنه "تم ملاحظة احد الارهابيين ، وبعد استمكانه من قبل مفرزة القنص تم قتله على الفور، حيث كان يرتدي حزاماً ناسفاً في اسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى".