شرطة بغداد توضح بشأن هروب سجناء مركز شرطة الوحدة

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده إحباط عملية هروب كبيرة لسجناء من مركز شرطة الوحدة وبصدده تود القيادة ان تطلع الرأي العام على حقيقة الامر حيث أن ما حدث هو مشاجرة بين( ٦ ) من السجناء وليس هروب سجناء حيث تدخل حرس السجن فورا لفض الشجار حيث تم السيطرة على الوضع والامور طبيعية جدا".واضافت ان "قائد شرطة بغداد شخصيا متواجد داخل مركز الشرطة المذكور والوضع طبيعي جدا".