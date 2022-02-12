فاجعة جديدة.. مقتل عائلة بالكامل في بابل - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "شابا أقدم على قتل عائلة مكونة من خمسة أشخاص في قضاء المسيب شمال محافظة بابل بسبب خلاف عائلي".وأضاف، أن "الشاب قام بإطلاق النار على نفسة لكنه لم يفارق الحياة ونقل الى مستشفى الحلة الجمهوري لتلقي العلاج".يذكر أن هذه الفاجعة لم تكن الاولى في بابل، فقد شهدت المحافظة فاجعة مشابهة لم يمض على حدوثها شهرا واحدا، عندما أقدم أب على قتل إبنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة.لم تحتضن بابل وحدها فواجع الابادات والقتل، فبغداد هي الأخرى شهدت تزايدا ملحوظا في معدلات الاغتيال والجريمة المنظمة، ولعل كان أخرها بل أبرزها ارتكاب شخص مجزرة مروعة بحق عائلته في قرية الذهب الأبيض بمنطقة أبو غريب بمحافظة بغداد.وبحسب مصادر أمنية، فأن "شخصا أقدم على قتل زوجته وابنته البالغة من العمر 14 عامًا وطفلها الذي لم يبلغ من العمر سوى عام واحد، فضلا عن محاولته قتل والدي زوجته، بعد تبادل إطلاق النار مع صهره، الذي حاول الدفاع عن نفسه وأفراد أسرته المنكوبة".