حراسة مشددة على القاتل.. بيان هام من شرطة بابل بشأن جريمة المسيب

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "شخصا أقدم على قتل زوجته وخمسة من أفراد عائلتها ومن ثم أطلق النار على نفسه محاولاً الانتحار في أحد أحياء قضاء المسيب شمالي المحافظة "، مبينة أنه "لم يفارق الحياة".وأضافت، أن "الحادثة وقعت نتيجة خلاف عائلي بحسب أقوال إحدى شقيقات الزوجة الناجية الوحيدة من الحادث بإصابة".وأشارت إلى أن "قوة أمنية طوقت المكان فيما باشر خبراء الادلة الجنائية بالكشف الموقعي على الحادث وضبط السلاح المستخدم نوع بندقية كلاشنكوف، ونقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".وأكدت القيادة، "وضع حراسة مشددة على القاتل الذي يرقد حالياً في العناية المركزة بعد محاولته الانتحار"، لافتة إلى أن "التحقيقات لا زالت مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث" .