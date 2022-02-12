القبض على (٢٤) متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة والمخدرات في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد تمكنت المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة وبإوقات واماكن مفاجئة وغير ثابتة في جانبي الكرخ والرصافة خلال الفترة (٢/٧---٢/١١) من القاء القبض على (١٣)متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة، فيما القت القبض على (١١) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة".وأشارت إلى "ضبط الاسلحة والاعتدة ((بنادق مختلفة عدد ٧ ، مسدسات عدد ١٩ مسدس ، عتاد مختلف الانواع ١١٠٥ اطلاقة)) مع عدد من مخازن للأعتدة مختلفة الانواع))"، مبينة أنه "تم ضبط مادة الكريستال المخدرة تقدر ((٦٣٤غرام و٢٦ ملغ)) واجهزة تعاطيها بالاضافة الى ضبط كمية من الحبوب المخدرة والحشيشة وادوية متنوعة غير مرخصة".وأكدت القيادة، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".