الاستخبارات تطيح بتاجري مخدرات يحوزان 139 ألف حبة في المثنى

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة على مجتمعنا، إذ تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبكمين محكم من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة ضمن محافظة المثنى".وأضافت، أنه "كان بحوزتهما (١٣٩) كيس حبوب مخدرة كل كيس يحتوي على (١٠٠٠) حبة نوع (XL) لكزز، وبمجموع (١٣٩٠٣١) مائة وتسعة وثلاثون الف و واحد وثلاثون حبة مخدرة".وأشارت إلى، أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي واتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين".