احباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في المثنى - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".وأشارت الخلية إلى أنه "تم تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات".